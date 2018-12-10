'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları merakla bekleniyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü 'CHP'de İstanbul ve Ankara tamam, sıra İzmir'de' başlıklı yazısında adaylarla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

Alçı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da ise Mansur Yavaş isimlerinin hemen hemen netleştiğini öne sürerken, 'kritik bir semt' olarak duyurduğu, Üsküdar'da ünlü bir ismin konuşulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar kritik bir semt. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen yüzde 45.6 ile kazanırken CHP’nin adayı İhsan Özkes yüzde 43.1 almıştı. Gerçi Özkes’in eski müftü olması oyları artırmada rol oynadı denmişti ama neticede fark çok azdı.

O nedenle Üsküdar’a aday belirleme konusunda özel bir gayret sarf ediyor CHP. Üsküdar’ı isteyenlerden birinin Berhan Şimşek olduğunu duydum. Bunu ilk kez ben yazıyorum. Şimşek, Üsküdar’ı çok istiyormuş ancak teşkilat son dönemdeki seçimlerde Şimşek'in ayağındaki bir rahatsızlığı öne sürerek sahada yeterince çalışmadığını düşünüyor. O nedenle son seçimlerde listelerde kendine gerilerde yer bulabilmiş ve Meclis'e girememiş. Şimdi bu açığını televizyonlara çok çıkarak kapamaya çalışıyor."



