Üsküdar Kısıklı'da holding binasına bomba koymuşlardı! MLKP'li teröristler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kısıklı'da bulunan bir holding binasının duvarına 12 Aralık'ta pet şişe içerisinde zaman ayarlı bomba bırakan şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini belirledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün Ataşehir'de yapılan operasyonda Birgül M. ve bir kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el bombası, bomba yapımında kullanılan elektrik bandı, elektronik devre ölçüm cihazı, özel güvenlik üniforması, peruk, havya, açma-kapama anahtarları, tornavida takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan Birgül M. ve diğer şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

PKK'NIN GARE KAMPINDA BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Yapılan detaylı incelemede Birgül M.'nin 2010 yılında Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK) yapılanmasına dahil olduğu, 2011 yılında PKK'nın Kuzey Irak Gare kampında silahlı eğitim aldığı ve burada bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı belirlendi. Öte yandan, Birgül M.'nin örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu tespit edildi. Birgül M.'nin aldığı eğitimler sonrasında YPG terör örgütü çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.