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Üsküdar Meydanı'nda dikkat çeken görüntü! 'İçim sızladı, Allah kurtarsın'

13.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen farkındalık etkinliği, o sırada oradan geçen herkesin dikkatini çekti. Sigara nedeniyle hergün 350 insanın hayatını kaybettiği mesajı, sembolik olarak ölen insanlara ait eşyaların sergilenmesiyle verildi. Bir ziyaretçinin, sigara içerek sergiyi gezmesi dikkat çekerken, bir kişi, ''Kaynanamın annesi 120 yaşında öldü tütün içiyordu. Yazılmışsa alnına bugün gidersin'' derken, başka biri, ''Ben kullanmıyorum. İçenleri Allah kurtarsın. Üzülüyorum. Hayatları zor'' dedi.

Üsküdar Belediyesi sigara kaynaklı ölümlere dikkat çekmek amacıyla, meydanda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında meydanın bir bölümüne, her gün sigaradan hayatını kaybeden 350 kişiyi sembolize eden eşyalar sergilendi. Eşyaların yanına yine rastgele isimler ve yaşları yazıldı. Sergiyi inceleyen ziyaretçiler sergiden etkilendiklerini ifade ederken, sigara içerek etkinlik alanında gezenler olduğu da gözlendi.

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"2 GÜNDE 1 PAKET İÇİYORUM, FAZLASI ZARARLI"

Sigara içerek sergiyi gezen Kamil Külahlı, "Ben 64 yaşındayım sigara da içiyorum. Sergiye bakıyorum ama, göstermelik olabilir. Kaynanamın annesi 120 yaşında öldü, tütün içiyordu. Yazılmışsa alnında bugün gidersin. Ben 40 senedir içiyorum. Sporcuyum kendim. Boğazı yüzerek geçiyorum. 140 kiloyu dişlerimle kaldırıyorum. 2 günde 1 paket içiyorum fazlası zararlıdır" şeklinde konuştu. Külahlı sağlıklı olduğunu göstermek için göğsünü de yumrukladı.

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"İÇİM SIZLADI GÖRÜNCE"

Ayfer Karpuz, "Sergiyi gezince içim sızladı. Ben kullanmıyorum ama çevremde kullananlar var, üzülüyorum. Allah kurtarsın, hayatları çok zor geçiyor" diye konuştu.

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(DHA)

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Üsküdar
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