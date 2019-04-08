ÜSKÜDAR POLİSİ 'POLİS HAFTASI'NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde kutlanan Polis Haftası kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan bazı ilköğretim okullarını ziyaret ederek, çocuklarla buluştu.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan ilköğretim okullarını tek tek ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünden konvoy halinde çıkan polisler, Çengelköy İlköğretim Okulu'na geldi. Polisler burada öğrencilere hediye ve çikolata dağıttı. Polis üniforması giyen bir öğrenci Atatürk şiiri okudu. Bir öğrenci ise okulu ziyaret eden polislerden biri olan babasına çiçek vererek, Polis haftasını kutladı. Etkinlik minik öğrenciler hep bir ağızdan 'Polis haftanız kutlu olsun. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın.' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin emniyetten çıkışı

-Polislerin okula girişi

-Polislerin çikolata dağıtması

-Öğrencinin Atatürk şiiri okuması

-Öğrencinin polise çiçek vermesi

-Öğrencilerin hep birlikte polis haftasını kutlaması

-Genel ve detay

