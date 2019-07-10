Üsküdar Rasathane Caddesi’nde ilerleyen belediye otobüsü, yağlanma ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

\u00dcsk\u00fcdar Rasathane Caddesi\u2019nde ilerleyen belediye otob\u00fcs\u00fc, ya\u011flanma ve ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle kayganla\u015fan yolda kontrolden \u00e7\u0131karak minib\u00fcse \u00e7arpt\u0131. Kazada 3 ki\u015fi yaralan\u0131rken, minib\u00fcs kullan\u0131lamaz hale geldi.PARTNER Me\u011fer hepsinin bir anlam\u0131 varm\u0131\u015f! Giydi\u011finiz renkler ne s\u00f6yl\u00fcyor?\u0130n\u015faatta elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan i\u015f\u00e7i \u00f6ld\u00fcSuriyelilere \u00f6zel harekatl\u0131 uygulama
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