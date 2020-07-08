HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı? Sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı? Sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi sosyal medya kanallarından sahilde yenilen çekirdek çöplerini paylaşarak tepki gösteriyordu. Bugün karar alındı. Üsküdar Belediyesi çekirdek çitlemeyi yasakladı mı? Üsküdar sahilde çekirdek yemek yasak mı? Çekirdek yemenin cezası nedir? İşte son dakika Üsküdar Belediyesinin çekirdek kararı...

Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı? Sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı?

Üsküdar Belediyesi sosyal medya kanallarından sahilde yenilen çekirdek çöplerini paylaşarak sürekli tepki gösteriyordu. Üsküdar Belediye Başkanı'nın Twitter hesabından duyuru yapmasıyla, Üsküdar sahilde çekirdek için yeni bir karar alındı. Üsküdar Belediyesi çekirdek çitlemeyi yasakladı mı? Üsküdar sahilde çekirdek yemek yasak mı? Kız Kulesi'nde çekirdek yemenin cezası nedir? İşte son dakika Üsküdar Belediyesinin çekirdek kararı...

Üsküdar sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter hesabından; "Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;
Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak." açıklamasını yaparak duyurusunu yaptı.

üsküdar

Türkmen'in yaptığı açıklamayla gün batımı için Üsküdar sahili ve Kız Kulesi'ni seçen, boğaz manzarasında sohbet etmeyi seven vatandaşlar arasında "Üsküdar sahilde çekirdek yemenin cezası ne kadar, Kız Kulesi'nde çekirdek yemenin cezası nedir" sorularına cevap aramaya başladı.

Üsküdar Belediyesi çekirdek çitletmenin cezasının ne kadar olduğuna dair bir açıklama yapmazken; sahilde çekirdek çitleyeceklere kesilecek cezaların, engelli fonuna aktarılacağı bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?
Düğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemlerDüğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemler

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim

Albayrak ailesine hakaret eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın ailesi ilk kez konuştu

İnfial yaratmıştı! Genç kızın ailesi ilk kez konuştu

HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

HDP'li isme terör operasyonunda gözaltı

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak?

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.