Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı? Sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar sahilde çekirdek çitlemek yasaklandı mı?

Üsküdar Belediyesi sosyal medya kanallarından sahilde yenilen çekirdek çöplerini paylaşarak sürekli tepki gösteriyordu. Üsküdar Belediye Başkanı'nın Twitter hesabından duyuru yapmasıyla, Üsküdar sahilde çekirdek için yeni bir karar alındı. Üsküdar Belediyesi çekirdek çitlemeyi yasakladı mı? Üsküdar sahilde çekirdek yemek yasak mı? Kız Kulesi'nde çekirdek yemenin cezası nedir? İşte son dakika Üsküdar Belediyesinin çekirdek kararı...

Üsküdar sahilde çekirdek yemenin cezası nedir?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter hesabından; "Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;

Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak." açıklamasını yaparak duyurusunu yaptı.

Türkmen'in yaptığı açıklamayla gün batımı için Üsküdar sahili ve Kız Kulesi'ni seçen, boğaz manzarasında sohbet etmeyi seven vatandaşlar arasında "Üsküdar sahilde çekirdek yemenin cezası ne kadar, Kız Kulesi'nde çekirdek yemenin cezası nedir" sorularına cevap aramaya başladı.

Üsküdar Belediyesi çekirdek çitletmenin cezasının ne kadar olduğuna dair bir açıklama yapmazken; sahilde çekirdek çitleyeceklere kesilecek cezaların, engelli fonuna aktarılacağı bilgisi verildi.



