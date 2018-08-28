Üsküdar sahilinde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, sahile bir ceset vurduğunu gören balıkçılar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

