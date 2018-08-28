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ÜSKÜDAR SAHİLİNDE CESET BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar sahilde bir ceset görünce durumu hemen, polise haber verdi.
Olay yerine gelen polisler, üzerinde kimlik bulunmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset incelemenin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin görüntüsü
-Cenaze aracındaki tabuttan görüntü
-Cenaze aracının ayrılması

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