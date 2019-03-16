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Üsküdar sahilinde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:35 | Son Güncelleme

Üsküdar sahilinde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre Üsküdar-Harem Sahil Yolu Salacak balıkçı barınağı yakınında, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri denizde hareketsiz duran kişinin hayatının kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine çağrılan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan ve üzerinde kimliğine dair bir belge bulunmayan; 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu bildirilen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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