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Üsküdar sahilinde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar açıklarında denizde cansız birisini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik bulundu.

Polisin incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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