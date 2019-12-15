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Üsküdar sahilinde ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Üsküdar sahilinde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar sahilinde, bir erkeğe ait ceset bulundu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kişi gördükleri ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polisin bilgi vermesi üzerine, botla bölgeye gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset deniz üsküdar sahili

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