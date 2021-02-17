HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üsküdar savaş alanına döndü! Buzlanan sokakta korkunç anlar: 2 yaralı

Üsküdar savaş alanına döndü! Buzlanan sokakta korkunç anlar: 2 yaralı

17.02.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da kar nedeniyle buzlanan yolda kaza yapan sürücülerin arasına kaymaya başlayan cip girdi. Sokakta yaşanan korkunç anlar bir cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı. Olayda 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde buzlanan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. O kazalardan biri de Üsküdar'da oldu. İddiaya göre, yokuş aşağı inen bir otomobili başka bir aracı geçmek isterken sürttü. Ardından sürücüler sokak içerisinde durdu. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan da aracını durdurarak aşağıya indi.

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip önce taksiye, ardından kaza nedeniyle bekleyen otomobillere çarptı. Bu sırada araç çevresinde bekleyenler dehşet anlarını yaşadı. Bir kişi kendini parka atarken iki kişi cipin çarpmasıyla yaralandı.

uskudarda-buzlanan-sokagin-savas-alanina-dondugu-anlar-2-yarali_1652_dhaphoto5

Cip sürücüyü olay yerinden kaçarken yaralılar için ambulans çağrıldı.

"SIRTIMI DÖNDÜĞÜMDE ARKAMDAN BİR CİP KAYARAK BANA VURDU"

uskudarda-buzlanan-sokagin-savas-alanina-dondugu-anlar-2-yarali_1652_dhaphoto4

Yaralılardan taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan yaşadığı o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Aydoğan, "Sokak aşağıya iniyordum. Kar yağıyordu. Önde iki araç kaza yaptı. Ben de arkasında durmak zorunda kaldım. Onlar fotoğraf çekildiği anda arkadan bir siyah cip geldi. Önce bana vurdu. Bana vurduktan sonra beni kaldırıma attı. Ondan sonra diğer araçlara vurdu. Araçlardan birinin sürücüsüne çarptı. O zaten kaldırıma düştü. Ondan sonra kaçıp gitti. Arabamın yanında duruyordum. 'Kaçın, kaçın' diye birisi bağırdı ve panik anı oluştu. Sırtımı döndüğümde arkamdan bir cip kayarak bana vurdu. O sonrasında durdu ancak ilk kazada kaçan araçtan şikayetçiyim" İfadelerini kullandı.

Cip yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile de çarptı. Otomobilin şirket aracı olduğunu söyleyen Samet Şahin, "Sabah burada yoğun bir kar vardı. Yukarıdan inen araçlar iniş yapmakta zorlanıyorlardı. Burada bir taksi kaza yapmış. Aracının dışarısında çekici beklerken başka bir araç gelip hem yaya olan taksiciye hem de bizim şirketimizin arabasına çarpmış" diye konuştu.

uskudarda-buzlanan-sokagin-savas-alanina-dondugu-anlar-2-yarali_1652_dhaphoto3

UYARMAK İSTEDİM AMA TAM O ANDA LÜKS CİP GELDİ…

Yürüyüş yaptığı sırada kazaya şahit olduğunu belirten Birol Sezer, "Kaza anını gördüm. Burada çok yaşanıyor. Kar yağdığı zaman bu yol kaygan oluyor. Sabah sesler duydum dışarı çıktığımda araçların kaza yaptıklarını gördüm. Ben dışarı çıktığımda yukarıdan iki araç geliyordu. Araçlardan bir tanesi evimin tam önünde durdu. Başka bir araç onu geçmek istedi ancak geçerken sürttü. İkisi de yolda durdu. Arkalarından gelen taksi onları görünce yavaşladı ve durdu. Sürücüler araçlarından çıkıp birbirleriyle konuşurken ben uyarmak istedim ama tam o anda yukarıdan hızlı bir şekilde lüks cip geldi ve insanları da araçları da savurdu. Daha sonra da durmadan gittiğini gördüm" şeklinde konuştu.

uskudarda-buzlanan-sokagin-savas-alanina-dondugu-anlar-2-yarali_1652_dhaphoto1

uskudarda-buzlanan-sokagin-savas-alanina-dondugu-anlar-2-yarali_1652_dhaphoto2

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılarBuzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Hatice Şimşek'in katiline müebbet hapis

Sevgilisini döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu

Araca bağladıkları kızakla caddede kaydılar!

Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

2021 Regaip Kandili mesajları: Kısa, ayetli, uzun ve resimli mesajlar! Güncel hayırlı kandiller mesajları!

Regaip Kandili mesajları

Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu! Doktordan 5 sayfalık intihar mektubu

İntihar eden doktor 5 sayfalık mektup bırakmış

Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Soğuğa aldırış etmeden, yarı çıplak karın içine atladılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.