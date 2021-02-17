Üsküdar savaş alanına döndü! Buzlanan sokakta korkunç anlar: 2 yaralı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde buzlanan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. O kazalardan biri de Üsküdar'da oldu. İddiaya göre, yokuş aşağı inen bir otomobili başka bir aracı geçmek isterken sürttü. Ardından sürücüler sokak içerisinde durdu. Önündeki iki otomobilin kaza yaptığını gören taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan da aracını durdurarak aşağıya indi.

Kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip önce taksiye, ardından kaza nedeniyle bekleyen otomobillere çarptı. Bu sırada araç çevresinde bekleyenler dehşet anlarını yaşadı. Bir kişi kendini parka atarken iki kişi cipin çarpmasıyla yaralandı.

Cip sürücüyü olay yerinden kaçarken yaralılar için ambulans çağrıldı.

"SIRTIMI DÖNDÜĞÜMDE ARKAMDAN BİR CİP KAYARAK BANA VURDU"

Yaralılardan taksi sürücüsü Fazıl Aydoğan yaşadığı o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Aydoğan, "Sokak aşağıya iniyordum. Kar yağıyordu. Önde iki araç kaza yaptı. Ben de arkasında durmak zorunda kaldım. Onlar fotoğraf çekildiği anda arkadan bir siyah cip geldi. Önce bana vurdu. Bana vurduktan sonra beni kaldırıma attı. Ondan sonra diğer araçlara vurdu. Araçlardan birinin sürücüsüne çarptı. O zaten kaldırıma düştü. Ondan sonra kaçıp gitti. Arabamın yanında duruyordum. 'Kaçın, kaçın' diye birisi bağırdı ve panik anı oluştu. Sırtımı döndüğümde arkamdan bir cip kayarak bana vurdu. O sonrasında durdu ancak ilk kazada kaçan araçtan şikayetçiyim" İfadelerini kullandı.