Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği ve liseli gençlerin projelerinin yarıştığı 6. Bilim ve Fikir Festivali'nde ödüller, sahiplerini buldu. Üsküdar Üniversitesinin Çarşı yerleşkesinde düzenlenen tören, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu gibi etkinliklerde insanın yarışırken birçok şey öğrendiğini belirterek, festivalin ilkinin 2013'te yapıldığını hatırlattı. Tarhan, şunları kaydetti: "Bu festivalde öğrenciler yarışıyorlar, aynı zamanda proje disiplinini, kültürünü öğreniyorlar, hayatın bir proje olduğunu öğreniyorlar. Biz küçük yaşlarda onların içlerindeki o güzelliklerin ortaya çıkmasına ve geleceklerini kazanmasına katkı sağlamış oluyoruz. Artık bu proje kurumsallaştı. İnşallah devam ettirmeye çalışacağız. Milli Eğitimimizin burada çok katkısı oldu. Bunu yaparken tabii bir tarafta da gençlerin kendileriyle ilgili projeleri var ama gençlerin yaşadığı toplumla gelecekle hayatla ilgili de projeleri olmalı. Bunun için biz sadece mühendislik ya da fen projeleri değil de aile, sağlık ve sosyal bilimler projeleri de dahil ettik." Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Tarhan, bu tarz çalışmaların devam etmesinin faydalı olacağına işaret ederek, "Bir gencin hayat projesi olması lazım. Gençlere proje odaklı hayata bakışı öğretmemiz gerekiyor. Gençlere uğrunda çile çekilecek, mücadele edilecek, yaşam amacı seçilecek idealler vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. - "Bu yarışmada kaybeden yok" İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, yarışmada çok nitelikli çalışmalar ortaya çıktığını belirterek, kazanan ya da kaybedenin olmadığını düşündüklerini ifade etti. Özil, tüm liselerde yapılan duyurular sonucunda yarışmaya 335 başvuru yapıldığını, projelerin hepsinin birbirinden değerli, kaliteli, nitelikli olduğunu anlatarak, "Burada amaç yarışmaktan daha çok, çocuklarımızın bilimsel düşüncelerini ateşleme, onların proje tabanlı çalışmaları, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu sürece katkıda bulunmalarıydı. Ben gerçekten öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada kazanan, kaybeden olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ilerleyen zamanlarda sizler gibi gençlerin proje tabanlı çalışmalarına, araştırmalarına çok ihtiyaç var. Bu kapsamda çok güzel ürünler geliştirildi. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.