Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği ve liseli gençlerin projelerinin yarıştığı 6. Bilim ve Fikir Festivali'nde ödüller, sahiplerini buldu.
Üsküdar Üniversitesinin Çarşı yerleşkesinde düzenlenen tören, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu gibi etkinliklerde insanın yarışırken birçok şey öğrendiğini belirterek, festivalin ilkinin 2013'te yapıldığını hatırlattı.
Tarhan, şunları kaydetti:
"Bu festivalde öğrenciler yarışıyorlar, aynı zamanda proje disiplinini, kültürünü öğreniyorlar, hayatın bir proje olduğunu öğreniyorlar. Biz küçük yaşlarda onların içlerindeki o güzelliklerin ortaya çıkmasına ve geleceklerini kazanmasına katkı sağlamış oluyoruz. Artık bu proje kurumsallaştı. İnşallah devam ettirmeye çalışacağız. Milli Eğitimimizin burada çok katkısı oldu. Bunu yaparken tabii bir tarafta da gençlerin kendileriyle ilgili projeleri var ama gençlerin yaşadığı toplumla gelecekle hayatla ilgili de projeleri olmalı. Bunun için biz sadece mühendislik ya da fen projeleri değil de aile, sağlık ve sosyal bilimler projeleri de dahil ettik."
Tarhan, bu tarz çalışmaların devam etmesinin faydalı olacağına işaret ederek, "Bir gencin hayat projesi olması lazım. Gençlere proje odaklı hayata bakışı öğretmemiz gerekiyor. Gençlere uğrunda çile çekilecek, mücadele edilecek, yaşam amacı seçilecek idealler vermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
- "Bu yarışmada kaybeden yok"
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, yarışmada çok nitelikli çalışmalar ortaya çıktığını belirterek, kazanan ya da kaybedenin olmadığını düşündüklerini ifade etti.
Özil, tüm liselerde yapılan duyurular sonucunda yarışmaya 335 başvuru yapıldığını, projelerin hepsinin birbirinden değerli, kaliteli, nitelikli olduğunu anlatarak, "Burada amaç yarışmaktan daha çok, çocuklarımızın bilimsel düşüncelerini ateşleme, onların proje tabanlı çalışmaları, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve bu sürece katkıda bulunmalarıydı. Ben gerçekten öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada kazanan, kaybeden olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ilerleyen zamanlarda sizler gibi gençlerin proje tabanlı çalışmalarına, araştırmalarına çok ihtiyaç var. Bu kapsamda çok güzel ürünler geliştirildi. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
- Öğrenciler üç kategoride yarıştı
122 okuldan 335 projenin katıldığı festivalde, ön elemeyi geçen 129 proje yarıştı. Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan festivalde, aynı zamanda birçok etkinlik de gerçekleştirildi.
Üsküdar Üniversitesinde düzenlenen törende projede başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Festivalde bu yıl öğrenciler, Sağlık, Sosyal, Fen ve Teknoloji bilimleri olmak üzere üç kategoride yarıştı.
Her üç kategoride birincilere 6 bin, ikincilere 4 bin lira, üçüncülere de 2 bin lira ödül verilirken 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 liralık "Başarılı Proje Ödülü" takdim edildi. Dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine de para ödülü sunuldu.
Sağlık Bilimleri kategorisinde, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Batuhan Samet Doğan ve Salih Hamza Suyun, öğretmenleri Şebnem Avşar danışmanlığında hazırladıkları "Diyabet Hastaları İçin Nefes Yolu İle Yüksek Şeker Ölçen Uyarı Cihazının Yapılması" projesi ile birinci oldu.
Sosyal Bilimler kategorisinde, Cengizhan Anadolu Lisesi'nden Muhammet Talha Ökte ve Umut Çakar, öğretmenleri Ömer Muştu danışmanlığında hazırladıkları "Sosyal Kitap Ağı" projesi ile Fen ve Teknoloji Bilimleri kategorisinde de Ahmet Rasim Anadolu Lisesi'nden Abdulkadir Özbek, öğretmeni Aysun Oduncu danışmanlığında hazırladığı "Asistan Gözlük" projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu.
Birincilerin ödüllerini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi.
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