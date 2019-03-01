Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN- Soner GÜLEZER- Ercan BUBER/KOCAELİ, (DHA) - İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de, çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra olumsuz hava koşuları nedeniyle batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitirdi 392 kişi; İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlere katılanlar, hayatını kaybedenler için dua ederek, denize karanfil bıraktı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, denizde fırtınanın başlamasıyla battı. Çoğu lise öğrencisi olan 392 kişi, suda boğuldu. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli, Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile denizaltı ekibi yetişti. Bu yardımlarla birçok yolcu denizden alınarak, boğulmaktan kurtarıldı. Faciada 392 kişi boğularak veya donarak hayatını kaybetti.

Facianın 61'inci yıl dönümünde İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler anıldı. İzmit'te düzenlenen törene İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği ve İzmitliler Derneği ile çok sayıda kişi katıldı. Vapur iskelesi önünde toplanan grup, faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfil attı.

O GÜNÜ ANLATTILAR

Anma törenine katılan facianın görgü tanığı Yaşar Pekdemir (81), o gün sahil kenarındaki inşaatta çalışırken, olayı gördüğünü belirterek, yaralıları kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber yardıma koştuklarını söyledi. Olay günü İzmit Körfezi'nde çok büyük fırtınanın da etkili olduğunu anlatan Pekdemir, "Ben inşaatta çalışıyordum, paydos ettiğimiz sırada camdan dışarıyı seyrediyorduk. Yanımdaki arkadaşım, bana dönerek, 'Gemi batacak' dedi. Gemiye baktığımda gemi bir yatıyor bir kalkıyordu. O anda gemi bir anda battı. Yanımdaki arkadaşlarımızla birlikte biz de sahile gittik. Sahilde bulunan fabrikanın 2 tane botu vardı o botlarla gittiler, oradan 3- 5 kişiyi bota alarak sahile getiriyorlardı. Kıyıya getirebildiklerimizi hastaneye göndermeye çalışıyorduk. Belki de o gün 50'den fazla insanı karaya çıkarabildik ama çoğu donarak öldü. Hepimiz için çok acı bir gün olmuştu" diye konuştu.

KARSAD ÜYELERİ DENİZDEN PANKART AÇTI

Facianın 61'inci yıl dönümünde, Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyelerinden oluşan dalgıç ekibi, Karamürsel sahilinde dalış yaptı. Denizden üzerinde '1 Mart Üsküdar faciasını unutmuyoruz' yazılı pankart açıldı. Tören, Karamürsel sahilinden denize karanfil ve çelenk bırakılmasıyla sona erdi.