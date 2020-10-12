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Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvar peyzajı uygulaması yerine duvarları sanatçılara açma kararı sonucu başlayan tartışmalara CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyesi de katıldı. İki komşu belediye sosyal medyadan tartıştı.

Üsküdar ve Kadıköy Belediyesi sosyal medyada atıştı: Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duvar peyzajı uygulaması yerine duvarları sanatçılara açma kararı tartışma yaratmıştı.

Yaşanan tartışmalarda, CHP'li Kadıköy Belediyesi ile AK Partili Üsküdar Belediye sosyal medyadan atıştı.

"GERÇEKTEN ANLAYAMIYORUZ"

Kadıköy Belediyesi'nin İBB'nin söz konusu kararını "O zaman daha çok yeşil, daha çok renk" ifadeleriyle yorumlamasını eleştiren Üsküdar Belediyesi, Twitter hesabı üzerinden "Üsküdar & Kadıköy hattında yeşil bitkilerin, renk renk çiçeklerin sökülerek yerlerini duvara bıraktığı üzücü bir süreci yaşıyoruz. Bu esnada komşumuz Kadıköy Belediyesi, ilgili çalışmayı paylaşarak 'O zaman daha çok yeşil, daha çok renk' diyor. Gerçekten anlayamıyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

"VALİDEBAĞ KORUSU KARARINI BİZ DE ANLAYAMAMIŞTIK"

Kadıköy Belediyesi ise, Üsküdar Belediyesi'ne verdiği yanıtta "Yeşil bitkiler renk renk çiçekler deyince Validebağ Korusu ile ilgili kararınızı biz de gerçekten anlayamamıştık" dedi.

"KONUDAN KONUYA ATLAMAYA GEREK YOK KOMŞU"

Üsküdar Belediyesi ise, Kadıköy Belediyesi'ne "Konudan konuya atlamaya gerek yok" dedi ve şunları söyledi:

"Konudan konuya atlamaya gerek yok komşu. Bir oksimoron söz konusu, onu yazdık. Sahi, Validebağ Korusu ile ilgili ne karar almışız anlayamadığınız?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 60 milyon TL yatırım tutarındaki yeşil peyzajlı donatıları kaldırması üzerinden yaşanan tartışmada, uygulamaya tepki gösterenler peyzajların trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapıldığını iddia etmişti.

İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ise dikey bahçelerin yüksek maliyetli olduğunu, yapılacak çalışma ile duvarlara renk geleceğini savundu. Ongun ayıca, dikey bahçelerin arkasında bulunan metal aksamın fotoğraflarını paylaşarak, "Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul'u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız" demişti.


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