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Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

    Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Üsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi.

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Üsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Saat 03.00 sıralarında Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda 10 HS3 793 plakalı motosiklet sürücüsünün virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, motosiklet önce orta refüje çarptı daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, motosiklette bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BİR TRAFİK KAZASI DA MALTEPE'DE YAŞANDI

Üsküdar'daki kazayla Maltepe'de de bir trafik kazası yaşandı. 34 BSV 081plakalı otomobil sürücüsü Muharrem Emre Er, E-5 Bostancı istikametinde kontrolü kaybedince yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü, otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin iki kazayla ilgili de soruşturma başlattı.

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