HABER

Üsküdar'da 09.05

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor.

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. Bir vatandaş da Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerindeki evinden 09.05'te caddeyi kayda giriyor. Saygı için çalınan sirenlerle bir kadın kadraja giriyor. Issız sokakta tek başına yürürken bir anda duruyor ve saygı duruşunda bulunuyor.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Malatya'da, Atatürk anıldıMalatya'da, Atatürk anıldı
Sakarya'da saat 09.05'te hayat durduSakarya'da saat 09.05'te hayat durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

Lazer epilasyonda adeta kabusu yaşadı! Tazminat davası açtı

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

TSK: Saldırı hazırlığındaki 15 terörist öldürüldü

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.