Üsküdar'da 09.05

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünden Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. Bir vatandaş da Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerindeki evinden 09.05'te caddeyi kayda giriyor. Saygı için çalınan sirenlerle bir kadın kadraja giriyor. Issız sokakta tek başına yürürken bir anda duruyor ve saygı duruşunda bulunuyor.

