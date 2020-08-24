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Üsküdar'da 10 sağlık çalışanı çifte ücretsiz düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 23:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına vefa göstermek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen "Sağlık çalışanları için el ele" etkinliğinde kurayla belirlenen 10 sağlık çalışanı çift evlendi.

Üsküdar'da 10 sağlık çalışanı çifte ücretsiz düğün

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına vefa göstermek amacıyla, Üsküdar'da bir restoranda "Sağlık çalışanları için el ele" etkinliği düzenlendi.

Kura ile seçilen sağlık çalışanı 10 çiftin evlendiği organizasyonda nikâh, kokteyl, gelinlik, damatlık, kına gecesi, saç makyaj, ulaşım, balayı, boğaz turu, fotoğraf, orkestra gibi giderleri, sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmaların işbirliğiyle karşılandı.

Sağlık çalışanlarını mutlu günlerinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Tanju Çolak, Hayko Cepkin, Murat Kurşun, Faik Öztürk, Afrikali Ali ile restoran sahibi Taner Acarkaya ve organizasyonu düzenleyen Mustafa Bozkurt yalnız bırakmadı. Çiftlerin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Geceye katılan Tanju Çolak "Sağlık çalışanlarının yaptıkları ortada bizim pazar adında bir ekibimiz var, onlarla beraber düşündük ne yapabiliriz diye sağlık çalışanları için farklılık yaratmamız lazım diye düşündük. 10 sağlık çalışanı çiftinin nikahını yapmak için bugün burada ağırlıyoruz" dedi. (DHA)

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