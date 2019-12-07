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Üsküdar'da 10 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da düzenlenen ve Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festivalde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.  Üsküdar'da Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar'da 10 ton hamsi dağıtıldı

Kaan ÜLKER-Özgür KABAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da düzenlenen ve Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festivalde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.
Üsküdar'da Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 4 Aralık'ta başlayan ve yarın sona erecek olan festivale binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde halk oyunları ve horon oynadı. Ardından sunucu Necati Selvitop'un başlatmasıyla pişirilen hamsiler dağıtıldı. Festival kapsamında vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı. Öte yandan, alana kurulan çadırda yöresel lezzetler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra spor ve iş dünyasından birçok isim de destek verdi.

ÖMER KARADENİZ: FEDERASYON OLARAK GENÇLİĞE HİZMET AMACIMIZ
Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz yaptığı açıklamada, festivalin yarın akşama kadar süreceğini söyleyerek, “Festivalimiz çarşamba günü başladı, bugün ve yarın akşama kadar devam edecek. Bugün hamsi ikramlarımız olacak, bütün İstanbul'daki Karadenizli hemşerilerimizi buraya davet ettik, şu an buradalar, turistler de burada herkes burada. Bu işi yapmamızın sebeplerinden biri de federasyon olarak gençliğe hizmet amacımız. Gençlerimize futbol turnuvası düzenliyoruz. Bütün öğrencilerimize ilçe bazında burs veriyoruz. Folklor etkinlikleri ve hizmet amaçlı bu etkinliği düzenledik" şeklinde konuştu.
10 ton hamsinin hazırlanmasına bir hafta önceden başladıklarını belirten usta Engin Kandil, “Hamsileri hazırlamak bir hafta sürdü, 10 kişilik bir ekiple hazırlığımızı yaptık. Şu an Allah'ın izniyle yapıyoruz" dedi.
Festivalde dağıtılan hamsilerden yiyen vatandaşlar ise, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

SELVİTOP: “HAMSİ KUYRUĞU 1.7 KİLOMETRE"
Hamsi Festivali organizasyonunun sunucusu Necati Selvitop, insanların bu festivale kültürlerini yaşatmak için geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Gördüğünüz üzere bu insanlar Karadeniz'e sevdalı. Kemençeye, davula, zurnaya, tuluma sevdalı. Nerede olursa olsun 16-17 milyon İstanbul'da hamsi kuyruğu Üsküdar Meydanı'na gitti. Ömer başkanla birlikte burayı ölçtük, 1,7 kilometreye çıktı. Yani hamsi kuyruğu 1,7 kilometre mesafe ile Üsküdar Meydanı'nda. Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz dünyanın neresinde olursa olsun bu insanlar yaşatmak için namus, şeref sözü vermişler. Sesimizi bütün dünyaya duyurun. Festivalimiz yarın da devam edecek, 10 ton hamsi var. Hamsi bol, sıkıntı yok."

KARAMAN: GÜZEL BİR GÜN YAŞIYORUZ
Organizasyona destek olan Mustafa Kahraman ise, “İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. Burada Anadolu'dan Karadeniz'den gelen insanlar bir araya gelmesi zor bir olay. Bu tip festivaller ve şenliklerle insanlar bir araya gelerek kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini yaşıyorlar. Hamsi bahane ama binlerce Karadenizli bir araya gelerek gelenek, görenek ve kültürlerini yaşayıp anlatma derdindeler. Onun için güzel bir gün yaşıyoruz" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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