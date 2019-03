Üsküdar'da 3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi. Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen zirveye İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak onur konuğu olarak katıldı. Zirvede, Türkiye'nin adını dünyaya duyuran ünlü piyanist Nehir Özzengin, başarılı milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, sanat ve teknoloji arasında kurduğu ilişkiyle tasarıma farklı bir boyut kazandıran dünyaca ünlü uzay tasarımcısı Ayşe Ören, ödüllü filmleriyle dikkatleri üzerine çeken Samah Safi Bayazid, başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören de yer aldı. "CENDERENİN DE İÇİNDE OLDUĞUMUZ BİR GERÇEKTİR" Zirvede konuşan Esra Albayrak, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların insanlık tarihine yaptığı katkıların açık olduğunu belirterek, "Açık olan bir başka gerçek var ki dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen de maalesef kadınlardır. Savaşın da yoksulluğun da fakirliğin de belki en büyük mağduru kadınlardır" dedi. Müslüman coğrafyasındaki kadınların ayrıca kendi problemlerine dönük bir muhasebe etmesi gerektiğini belirten Esra Albayrak, "Zira Müslüman kadınlar olarak dünyanın kadınlarıyla ortak meselelerimiz olduğu gibi ayrı bir cenderenin de içinde olduğumuz bir gerçektir. Bunun birkaç ayağı var. Birincisi, dışarıda büyük bir özen ve kasıtla üretilen, aşağılayan, küçük düşüren İslamofobik söylem ve uygulamalar. İkincisi inancı ve modern dünya arasında kazılan derin hendek. Modern dünyanın saygı duyulan bir parçası olabilmek adına kendi değerlerinden ödün vermek, tek tipleşmek, aynılaşmak, daha da kötüsü dünyaya tam da ihtiyaç duyduğu zamanda kendi medeniyet değerlerini katabilecek gücü kaybetmek. Üçüncüsü ise maalesef İslam dünyasında olumsuz uygulamalarla kadının edilgen hale getirilmesi gibi. Bunların da İslamofobik söylemi yeniden beslemesi. Din kılıfı içinde harekete geçirilen, kadınları ikincileştiren, dar bir alana hapseden, adalet ve merhametten nasiplenmemiş geleneksel tutum ve davranışlar, bir yandan dışarıdaki algıyı beslerken diğer yandan da kadını içinde yaşadığı toplumda zorlu bir varoluş mücadelesine itmektedir" diye konuştu. "BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ ON YILLARI, YÜZ YILLARI DA KAÇIRMA RİSKİ KARŞIMIZDA" Esra Albayrak, özellikle Müslüman coğrafyalarda kadınların yaşadığı kimlik bunalımına dikkat çekerek, "Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi kimlik bunalımını maalesef körüklüyor. Bu konuda İslam dünyasının dürüst bir muhasebeye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Öz eleştiri yapmazsak, önümüzdeki nesli kaçıracağımız gibi belki önümüzdeki on yılları, yüz yılları da kaçırma riski karşımızda. Her kadın hakkı konuşulduğunda, 'Kadınlar zulüm altında', 'Kadınlar baskı altında' gibi cümleler sarf ettiğimizde, aman 'Batı bizi kadın üzerinden yine asimile edecek', 'Batı bizi yer' korkusuyla kalkanlarımızı kaldırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun yerine, eleştirilere kulak tıkamak yerine, inancımız ve köklü medeniyet tecrübemizde kadınlara verilen onurlu statüyü yeniden keşfedip ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Şundan da eminim, kendi değerlerine inanan, ondan güç alan gençler ve nesiller kolay kolay asimile edilmezler. Bu topraklar bunun örnekleriyle dolu" şeklinde konuştu. BAŞARI HİKAYELERİNİ ANLATTILAR Zirve kapsamında düzenlenen söyleşide bir araya gelen Türkiye'de ve dünyada başarılarıyla iz bırakan kadınlar, hikayelerini anlattı. Paralimpik yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, "Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Kadınlar gönülden istediği zaman her şeyi yapabiliyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istiyorum." dedi. Amerikalı film yapımcısı Samah Safi Beyazid da "Çok mutluyum ki, hikayelerimi dünyanın birçok ülkesinde insanlar seyrediyorlar. Her gün uyandığımda beni motive eden şey başarılı olmak değil, amacım insanların hikayeleriyle dünyaları değiştirmek. Bütün başarılı kadınların arkasında bir kadın birliği yatar" diye konuştu. WNBA'de oynayan ilk kadın basketbolcu Nevriye Yılmaz ise "Fark yaratmak istiyorsanız herkes uyuduğu zaman çalışacaksınız. Türk kadınının güçlü bir sembolü olarak görüyorum kendimi" diye konuştu. Piyanist Nehir Özzengin ise, "Geçen yıl kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusunda bir kısa film çekilmişti. Ben de Türkiye'den seçilen 6 kız çocuğundan biri olmuştum. Film, sosyal medyada yayımlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra bir sürü kız çocuğu benimle iletişime geçti. Beni örnek aldığını, müzik aleti çalmaya başlayanlar olduğunu söyleyenler oldu. Benim için gurur vericiydi" şeklinde konuştu. Mimar Ayşe Ören de, çocukluğunda astronot olmanın hayalini kurduğunu ancak olamadığını belirterek katılımcılara "uzay mimarlığı"na uzanan kariyer yolculuğuna ilişkin bilgi verdi. MÜZE AÇILIŞI YAPILDI Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, panelistlere günün anısına plaket takdim etti. Zirve kapsamında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan 30 sultandan izler taşıyan Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



PARTNER Popo estetiği yaptıran ünlüler