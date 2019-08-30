Üsküdar’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Üsküdar Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Candan Erçetin, Golden Horn Brass grubu, Dj Erman Ergün ve binlerce İstanbullu katıldı.

Üsküdar Meydanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Binlerce İstanbullunu katıldığı etkinlik alanı doldu taştı. Etkinlik coşkulu müziklerle, su şovlarıyla ve sanatçı Candan Erçetin’in konseriyle devam etti.

Candan Erçetin’in konseri öncesinde sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "30 Ağustos zafer bayramımızın 97. yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bir bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos. Türkiye’mizin esaret alınmak istendiği bir dönemde iki mavi gözün ışığında Anadolu’da dimdik ayakta durarak verdiğimiz milletçe verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesi.

30 Ağustos Zafer Bayramı benim için 21. Yüzyılda akıldan ve bilimden yana olmayı ifade ediyor. İyi bir nesil, akıllı bir nesil, iyi bir eğitim almış nesil ifade ediyor. Aynı zamanda dünya insanı olmayı evrensel değerleri bu şehirlerde ve ülkemizde var etmeyi ifade ediyor benim için. 30 Ağustos benim için bir ağaç gibi, bir orman gibi kardeşcesine yaşamı ifade ediyor. Üsküdar’da sizleri cumhuriyetin güzel kadını Candan Erçetin’le selamlıyoruz ve çağdaş Türkiye’nin güzel sahnesinde sevgili eşim ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan hanım da bize eşlik ediyor. Dolayısıyla biz buradan kadınlarında mesajını veriyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle kol kola İstanbul’a çok büyük hizmetler üretmek istiyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahnede sanatçı Candan Erçetin’e, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ve son olarak eşi Dilek İmamoğlu’na çiçek takdim etti. 30 Ağustos etkinliği İmamoğlu’nun konuşmasının ardından Candan Erçetin’inin konseriyle devam etti.

