HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar’da 35 bin lira para verip ağaçları kestirmiş

Üsküdar’da 35 bin lira para verip ağaçları kestirmiş

03.04.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Sahil’de izinsiz olarak ağaç kestiği tespit edilen 6 kişi polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

1/

Üsküdar Sahil’de izinsiz olarak ağaç kestiği tespit edilen 6 kişi polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheliler, D.C. isimli şahsın kendilerine 35 bin lira karşılığında ağaçları kesmelerini istediğini belirtti.

Üsküdar ’da geçtiğimiz günlerde Salacak Sahil’de bulunan ağaçları gece saatlerinde izinsiz bir şekilde kesen şahıslar, polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sonrası tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler konuyla ilişkisi olduğu tespit edilen, S.Ç., O.Ö., Ş.Ç., D.Ç., V.Ç. ve Ö.Ö. isimleri şahısları yakalayarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler, D.C. isimli şahsın ağaçları kesmeleri karşılığında kendilerine toplamda 35 bin lira ödeme yaptığını iddia etti. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklamaGörenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

18 yaşındaki İrem Gül'den 100 gündür haber alınamıyor

18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor

81 ilde tematik denetim: 2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'denetim' açıklaması

İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

Denizde korkutan görüntü! Nedeni belli oldu

İstanbul'un göbeğinde! Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Büyük operasyon! Tam 4 milyon dolar ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.