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Üsküdar’da 5 katlı apartmanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir apartmanın 4.

Üsküdar’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşartırken, alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’nde bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını çıktığı evde dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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