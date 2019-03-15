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ÜSKÜDAR'DA AHMET ÇETİNSAYA CAMİİ İBADETE AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da yapılan Ahmet Çetinsaya Camii cuma namazıyla ibadete açıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da yapılan Ahmet Çetinsaya Camii cuma namazıyla ibadete açıldı.
Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetinsaya tarafından yaptırılan Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldı. Açılış törenine Çetinsaya ailesinin yanısıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu ve Lütfullah Kayalar da katıldı.

"YAPILAN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUM"
Eminönü Belediye Başkanlığı da yapan Ahmet Çetinsaya, "Öncelikle yüce yaradana şükrediyorum. Bu 3 aylarda böyle bir camiyi yapıp halkımızın hizmetine sunmak beni çok mutlu ediyor. Bu camiye vesile olanlardan, yapımında emek sarf edenlerden Allah razı olsun, halkımıza hayırlı olsun" dedi. Çetinsaya, "Böyle bir eseri halkımıza bırakmaktan çok mutluyum. Cami açılışı yaptığımız bu gün maalesef Yeni Zelanda'da çok sayıda kişi katledildi. Hayatını kaybedenler nur içinde yatsın. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum" diye konuştu. Avrupa yakasında camiler yaptıklarını belirten Çetinsaya, "Kısmet bu defa Asya yakasına adım atmış olduk. Allah devamının gelmesini nasip etsin" diye konuştu.

"ÇETİNSAYA AİLESİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Bugün güzel bir caminin ibadete açılışı dolayısıyla bir aradayız. Caminin yapılmasına verdiği destekten dolayı Çetinsaya ailesine minnetle şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Törende konuşan Mehmet Müezzinoğlu ve Lütfullah Kayalar da caminin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami ibadete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Camiden görüntü
-Ahmet Çetinsaya ile röp
-Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşması
-Eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuşması
-Eski maliye bakanı Lütfullah Kayalar konuşması
-Kuran okunması
-Dua edilmesi
-Kurdela kesilmesi
-Vatandaşların camiye girişi
-Genel ve detay görüntüler

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