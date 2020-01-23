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Üsküdar'da ailesiyle tartışan kişi havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:01 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da ailesiyle tartışan O.Ç.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR'da ailesiyle tartışan O.Ç. (38) balkona çıkıp havaya ateş açtı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Karadere Caddesindeki 4 katlı bir binanın giriş katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle anne, babası ve diğer aile üyeleriyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra O. Ç. balkona çıkıp havaya rastgele ateş açmaya başladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin etrafında geniş güvenlik önlemi alarak evin içerisinde silahlı O.Ç.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. Ardından içeri O.Ç. gözaltına alındı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri Ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Edinilen bilgiye göre O.Ç.'nin psikolojik sorunları olduğu, ailesi ile hastaneye yatırılmak istedikleri için tartışmasının ardından olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili O.Ç.'nin anne, babası ile aile üyelerin ifadeleri alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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