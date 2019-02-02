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Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 06:32 | Son Güncelleme

Üsküdar’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak markete girdi.

Üsküdar’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.
Olay, 03.30 saatlerinde, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi, Bulgurlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AID 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ekrem N.’nin kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı sonra markete girerek durabildi. Durumu gören bazı vatandaşlar kazayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Ekrem N.’ye alkolmetre üflettirdi. Alkolmetrenin çıkarttığı raporda, Ekrem N.’nin 1.21 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL’lik bir maddi hasar meydana geldi.
Bazı vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Kaza sonrası çevrede bulunan bazı vatandaşlar, sosyal medyadan canlı yayın yaparak, kazayı takipçileri ile paylaştı.
Kaza sonrası otomobil girdiği marketten yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çekici yardımı ile çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi

Üsküdar’da alkollü sürücü markete girdi
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