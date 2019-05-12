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Üsküdar’da apartmanda çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

Üsküdar’da beş katlı binanın beşinci katından yükselen dumanlar çevrede büyük paniğe neden oldu.

Üsküdar’da beş katlı binanın beşinci katından yükselen dumanlar çevrede büyük paniğe neden oldu. Olaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, çok sayıda vatandaş yükselen dumanları meraklı gözlerle izledi.
Üsküdar’daki Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katından bugün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden yangın çıkt. Yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın beşinci katı kullanılamaz hale gelirken, olaydan olumsuz etkilenen herhangi birinin olmadığı belirtildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Olay sırasında sokakta olduğunu belirten vatandaş, “Bildiğimiz kadarıyla dairede yaşayan yok. Alev yükselmedi. Sadece çatıdan duman yükseldi” dedi.

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