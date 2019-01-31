Üsküdar'da apartmanda yangın paniği; mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Murat KORKMAZ-İSTANBUL(DHA)-ÜSKÜDAR'da bir dairede yangın çıktı. Apartmanda büyük korku ve panik yaşanırken, üst katta mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Bulgurlu Mahallesinde bulunan bir sitede oturan Betül Bilginer öğle saatlerinde mutfakta ocağı yakmak istedi. İlk denemesinde ocağı yakamayan Bilginer'in ikinci denemesinde tüp alev aldı. Mutfakta yangın çıktı. Yaşlı kadın durumu sitenin güvenlik görevlilerine ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan Bilginer'in kaldığı apartmanda büyük korku ve panik yaşandı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Mutfağı yanan Betül Bilginer, "Ocağı yakmak istedim yanmadı. İkinciye denediğimde ise alev aldı" diye konuştu.

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