Üsküdar'da araç yangını

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan kamyonet, tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Libadiye Caddesi'nde seyir halinde olan Hüseyin Ş. yönetimindeki 27 R 8533 plakalı kamyonetin motor kısımında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine araca yangın tüpleriyle müdahale edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, araçta bulunan Hüseyin Ş. ve oğlu Enes Ş. yara almadan kurtulurken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

