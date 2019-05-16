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Üsküdar'da araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan kamyonet, tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Libadiye Caddesi'nde seyir halinde olan Hüseyin Ş. yönetimindeki 27 R 8533 plakalı kamyonetin motor kısımında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine araca yangın tüpleriyle müdahale edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, araçta bulunan Hüseyin Ş. ve oğlu Enes Ş. yara almadan kurtulurken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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araç yangını Libadiye Caddesi Üsküdar

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