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Üsküdar'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 20:23 | Son Güncelleme

Bir üniversitede daire başkanı olarak görev yaptığı öğrenilen zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’da ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın yaralandı.

Bir üniversitede daire başkanı olarak görev yaptığı belirtilen Cengiz İ. boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğretim görevlisi eşi Elif İ’yi, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu binanın önüne çağırdı.

Burada çıkan tartışmada Cengiz İ, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Cengiz İ’yi olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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