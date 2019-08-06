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Üsküdar'da bilim merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Binanın teras katında çıkan yangın, hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki bilim merkezinin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ünalan Ayazma Caddesi'ndeki bilim merkezinin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirerek binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında merkezin terasındaki camlarda küçük çaplı patlamalar yaşandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim Merkezi ünalan Üsküdar

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