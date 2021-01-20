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Üsküdar’da bir şahıs halasını rehin aldı

20.01.2021 03:46 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da halasını rehin alan Cesur isimli vatandaş polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay 00:30 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı sokakta meydana geldi.

Üsküdar’da halasını rehin alan Cesur isimli vatandaş polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay 00:30 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı sokakta meydana geldi. İddiaya göre anne ve babasının boşanmasından sonra psikolojisi bozulan Cesur isimli kişi yaşlı halasını rehin aldı. Olay yerine annesinin gelmesini isteyen kişi polis ekipleri tarafından annesini olay yerine getirtti. Şahıs annesini gördükten sonra halasını serbest bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından halasına ilk müdahale yapılırken şüpheli şahıs polis ekiplerinin ikna çabasından sonra teslim oldu.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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