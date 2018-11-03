Gemide bir dizi programlar tertip edildiğini belirten Türkmen, "Bu gemi hizmete gireli 15 ay oldu. Bu sürede gemimizde yaklaşık 400 bin İstanbullu misafirlerimizi ağırladık. Boğaz'da güzel kültür programları yaptık. Bugün de çok özel bir programda sizlerle beraberiz. Çok sevdiğimiz Nurettin abimiz bir Üsküdarlı, Üsküdar beyefendisi, İstanbul beyefendisi. Nurettin abimizin adına bu yüzen kültür sanat merkezinde siz sevgili dostlarımızla birlikte olmak istedik." ifadesini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, programın açılışında yaptığı konuşmasında, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde bulunduklarını hatırlatarak, "Bu gemiyi inşa ederken bunun bir yüzen kültür merkezi, sanat merkezi, okul, sosyal tesis, nikah sarayı olmasını istedik." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği "Üsküdar'da Bir Şair Üsküdarlı Bir Şair: Nurettin Durman" özel programına, edebiyat camiasının tanınan isimlerinin yanı sıra Durman'ın yakın dostları ve sevenleri katıldı.

İSTANBUL (AA) - Şair Nurettin Durman, "Bağımsız bir şekilde okumalarımı yaptım, kimsenin etkisinde kalmadan her görüşten dergileri okuyarak yazarları tanıdım. Şiirin ve şairin ne olduğunu tanımaya başladım." dedi.

- "İstanbul'un en güzel semtiyle anılmak bir şaire çok yakışıyor"

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Nurettin Durman'ın Üsküdar'daki 50. yılı olduğunu belirterek, "Edebiyatımıza baktığımızda bir şairin isminin bir semtle anıldığı çok yer yok. Nurettin abi bu bakımdan çok şanslı. Kendisi Beylerbeyi ve Üsküdar ile anılan bir şair. İstanbul'un en güzel semtiyle anılmak da bir şaire çok yakışıyor." ifadesini kullandı.

Nurettin Durman için 6 yıl önce Üsküdar'da bir program daha gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bıyıklı, "TYB olarak bizim misyonumuz bu topraklara, kültürümüze, medeniyetimize katkıda bulunan, değer sunan kim varsa onun yanında olmak ve kamuoyunun onları tanıması için üzerimize düşeni yapmak." dedi.

Bıyıklı, Türk edebiyatında bütün edebi grupların birleştiği bir isim olan Durman'ın herkes için ortak bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ne kadar edebi grup varsa, hepsinde ortak bir değer vardır, Nurettin Durman'ın gönlü, bereketi vardır. Durman'ın gönlünde Türkü, Kürdü, Çerkezi, Afrikalısı, Asyalısı herkes buluşur. Çünkü onun gönlü ümmetin adresidir. Bizi ümmet olmaya, Kudüs'e, Irak'a, Suriye'nin acılarına karşı duyarlı olmaya çağıran adamdır. Ona şair desek az kalır, çıkardığı dergilerle okul olmuştur."