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Üsküdar'da "cami yıkım" tartışması (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

 ÜSKÜDAR Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii sabaha karşı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Üsküdar'da "cami yıkım" tartışması (1)

Yılmaz BEZGİN- Melih OKUMUS/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii sabaha karşı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkıma tepki gösterenlere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, "Esentepe Camimiz de kentsel dönüşüm kapsamında ibadete kapatılmış, yeniden yapılmak üzere yıkılmıştır. Aksine söylemlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

YIKIMDA OLAYLAR ÇIKTI

Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında birçok yapı için yıkım kararı alındı. Evlerin bir bölümü daha önce yıkıldı. Esentepe Camii'nin yıkımı içinde de ekipler dün sabah saatlerinde mahalleye geldi. Ancak mahalle sakinleri yıkıma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım ekipleri ve polis mahalleden ayrıldı. Gece saatlerinde tekrar gelen ekipler caminin yıkımını gerçekleştirdi. Bu sırada yıkıma tepki gösterenler ile polis arasında olaylar çıktı. Polis eylemcileri biber gazı atarak ve TOMA'dan su sıkarak uzaklaştırdı.

"YENİDEN YAPILMAK ÜZERE YIKILMIŞTIR"
Yıkımla ilgili Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen twitter hesabından açıklamada bulundu. Türkmen, "Üsküdar'da son 4,5 yılda 50 den fazla cami yapan/yaptıran belediyemizi cami yıkmakla itham etmenin gerçekle alakası yoktur. Kirazlıtepe Esentepe Camimiz de kentsel dönüşüm kapsamında ibadete kapatılmış, yeniden yapılmak üzere yıkılmıştır. Aksine söylemlere itibar etmeyiniz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da Üsküdar'da

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