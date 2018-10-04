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ÜSKÜDAR'DA "CAMİ YIKIM" TARTIŞMASI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

- Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanındaki caminin yıkımda olaylar çıktı.

- Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanındaki caminin yıkımda olaylar çıktı.
- Üsküdar Belediyesi Başkanı, "yeniden yapılmak üzere yıkılmıştır" açıklamasında bulundu

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN- Melih OKUMUS/ İSTANBUL, (DHA
ÜSKÜDAR Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii sabaha karşı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkıma tepki gösterenlere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. ÜSKÜDAR Belediye Başkan Hilmi Türkmen, "Biz bu camiyi kentsel dönüşüm kapsamında, yeniden yapmak üzere yıktık. Bir binayı yıkmadan yenisini yapmak mümkün değil. Böyle düşünmek lazım" dedi.

YIKIMDA OLAYLAR ÇIKTI
Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında birçok yapı için yıkım kararı alındı. Evlerin bir bölümü daha önce yıkıldı. Esentepe Camii'nin yıkımı içinde de ekipler dün sabah saatlerinde mahalleye geldi. Ancak mahalle sakinleri yakıma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım ekipleri ve polis mahalleden ayrıldı. Gece saatlerinde tekrar gelen ekipler caminin yıkımını gerçekleştirdi. Bu sırada yıkıma tepki gösterenler ile polis arasında olaylar çıktı. Polis eylemcileri biber gazı atarak ve TOMA'dan su sıkarak uzaklaştırdı.

"YENİDEN YAPILMAK ÜZERE YIKILDI"
Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen, "Üsküdar Kirazlıtepe mahallemizde, toplamda 180 bin metrekare bir alan, riskli alan gerekçesiyle Ocak 2018'de kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bu arazi içerisindeki gerek vatandaşımıza ait özel konutlar, gerek kamuya ait binaların riskli alandan sonraki süreci, işlemleri başladı. Hak sahipleriyle anlaşarak konutların tahliyesi ve yıkım süreci devam ederken, bu camiyle ilgili Ağustos ayının 2'sinde Üsküdar Müftülüğü ve Kaymakamlığın oluruyla, cami ibadete kapatıldı. Çünkü cami de dönüşüm alanında. Caminin altındaki Kur'an kursu eğitimine ara verildi. Lojman, imam tahliye edildi" dedi.
Caminin yeniden yapılacağını ifade eden Türkmen, "Biz cami yıkan değil cami yapan bir belediyeyiz" dedi. Caminin depreme dayanıklı olmadığını kaydeden Türkmen, "Depremsellik açısından camimiz 30 yılın üzerinde, eski bir cami" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;
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-Dün toplanan kalabalık
-Camiden görüntüler
-Gece yapılan yıkım
-Çıkan olaylar
-Türkmen ile röp.

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