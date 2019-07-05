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Üsküdar'da camiden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da camiden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Güzeltepe Mahallesi'nde, eşkal bilgilerine uyan ve şüpheli hareketler sergileyen Abdulbaki G. (32) durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında kapı açmaya yarayan keski aleti bulundu. Şüpheli ilk ifadesinde camiden hırsızlık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında şüphelinin Üsküdar'da bir camide meydana gelen ''mala zarar verme'' ve Bayrampaşa'da bir camideki ''hırsızlık'' olayının faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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cami hırsızlık Üsküdar

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