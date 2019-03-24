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Üsküdar'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Onarım sırasında çatıda çıkan yangın söndürülürken, hasar meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da üç katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturan Ali Murat Güner, binanın çatısını onarmaya çalışırken yangın çıktı. Güner, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Güner, ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri çift yönlü yangını söndürmeye çalıştı. Çatıda izolasyon malzemesi bulunması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin müdahalesini gözyaşları içinde izleyen ev sahiplerini komşuları teselli etti.

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Anahtar Kelimeler:
çatı Üsküdar yangın

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