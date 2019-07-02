HABER

Üsküdar'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bir sitenin çatısında yapılan tadilat nedeniyle yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir sitenin çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi.

Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokağı üzerindeki bir sitenin çatı katında tadilat esnasında kullanılan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Çatının tamamının kısa bir süre içinde alev alması üzerine binadakiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangınıGÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
Eşini öldürüp, intihar eden işadamı Turgay Cantaş ve eşi son yolculuklarına uğurlandıEşini öldürüp, intihar eden işadamı Turgay Cantaş ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatı yangını iffaiye Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.