Üsküdar'da Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleri açıldı

İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) tarafından Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suyu Tünellerine TBM şaft girişi töreni ile start verildi. Çavuldere-Bülbüldere tünellerinin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan yaptı. İSKi Müdürlüğü tarafından Üsküdar'da şiddetli yağışlardan sonra oluşan su baskınlarını önlemek amacı ile Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suları Tünellerinin açılışı gerçekleştirildi. Tünellerinin açılışını AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yaptı. Açılış Üsküdar Salacak sahilde gerçekleşti. TBM cihazının başlama komutunu AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen verdi. Çavuşdere-Bülbüldere Yağmur Suları Tünelleri toplam uzunluğu 10 bin 743 m atık su kolektörü ve şebekesi ile 9 bin 207 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Proje kapsamında bölgede olası taşkınların önlenmesine yönelik 3 bin 200 milimetre çapında toplam uzunluğu 1 bin 362 metre olarak inşa edilecek. Çavuşdere ve Bülbüldere Yağmur Suyu Tünelleriyle de Üsküdar'ın üst bölgelerinde yoğunlaşan yağmur suyu akışı, yerin altından sahile taşınarak Boğaz'a kavuşturulacak.

“HEDEFİMİZ VATANDAŞ MEMNUNİYETİ"

Üsküdar'ın İstanbul için önemli bir kent olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Bu ilçeye hizmet etmek bizim için bir şeref. Problemleri çözebilmek adına Başkanımızın önderliğinde farklı bir anlayış içerisinde hizmetlerimizi vatandaşların açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmiş durumdayız. Çok önemli bir törenin açılışındayız. TBM ile birlikte tünel kazısı başlayacak. Çavuşdereyi ve Bülbüldereyi yer akıtabilecek bir noktaya getireceğiz. İstanbul'daki örnek hizmetlerimizden biri olacak. Hedefimiz vatandaş memnuniyeti. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde başlayan sınırsız hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyeti ve gönül belediyeciliğini bizler her noktada uygulama taraftarıyız" dedi.

"GENÇLER GÖKBİLİMİ İLE UĞRAŞSINLAR, YERALTINDAKİ İŞLERİ BİZLER YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Üsküdarlıların artık yağmur sularından kaynaklanan baskınlara maruz kalmayacağını söyleyen AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

“Üsküdarlılar olarak önemli bir projemizi çözmüş olacağımız. Yer altında olduğu için kimsenin pek göremediği çok önemli bir projenin temel atma veya TBM cihazının işe başlama töreni vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İSKİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. TBM cihazlarıyla yeraltındaki bu çalışmayla Üsküdarımız'ın iki önemli deresini birleştireceğiz. Birisi Çavuş deresi öbürü Bülbül deresi adeta bu iki dereyi yeraltına alıyoruz. Çünkü yer üstünde ani yağmurlar sel baskınları baskınlarında gerçekten yoğun bir yapılaşma var. 10'a yakın mahallemiz ve 100 bine yakın vatandaşımız yaşıyor bu bölgede. Bu bölgedeki vatandaşlarımızı hiç rahatsız etmeden yer altından bu dereleri alıyoruz. Bu tünelin ucu Hakimiyeti Milliye Caddesine çıkacak. Bülbül deresinden başlayacak olan tünel ise Paşalimanı'ndan çıkacak. Her iki dereyi tünellerle ani sel baskınları olmadan, o hoş olmayan görüntüleri görmemek için çok da pahalı bir yatırım yapacağız. Bir yılda tamamlanacak. 2020'nin Mart ayında bitmiş olacak. Üsküdar'ın gelecek yüzyıl ihtiyacı olan hizmeti gidermiş olacağız. Evlatlarımız, torunlarımız artık bu yağmur suyu ile uğraşmasın. Onlar uzayla, gökbilimi ile uğraşsınlar. Yeraltındaki işeri dedeleri olarak bizler yapmış olacağız"