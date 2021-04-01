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Üsküdar’da çıkan yangında muhabbet kuşu öldü

01.04.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında üst kattaki evde olan ve dumandan etkilenen muhabbet kuşu zehirlenerek telef oldu.

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Üsküdar’da 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında üst kattaki evde olan ve dumandan etkilenen muhabbet kuşu zehirlenerek telef oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ayran içerek zehirin etkisini atmaya çalıştılar.

Yangın, bugün 14.30 saatlerinde , Sultantepe Mahallesi Selvilik Caddesi’ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının açık kalmasından kaynaklanan yangında alevler kısa sürede evi sardı. dumanı fark eden ev sahipleri kendilerini hemen evden dışarı attı. Dumanlar içeriye dolduktan sonra üst dairelere yayılmaya başladı. Üst dairede bulunan muhabbet kuşu dumandan zehirlenerek telef oldu. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken diğer vatandaşlar ayran içerek zehiri atmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muhabbetin kuşunun sahibi Pınar Tuğrul "Hiç bilmiyorum kapıya çıktık, kara dumanları görünce balkona attık kendimizi ama aşağı taraf yanmış herhalde. Kuşum da dumandan etkilenerek öldüğünü fark ettik" ifadelerini kullandı.
Dumandan etkilenen bir vatandaş "İçeride en üst katta oturuyordum, beni çatıdan aldılar. Yangın kapıcı dairesinden çıkmış. Zehirlendiğim için ayran içiyorum. Yeniden o karanlıkta dairemi buldum. Çok şükür ölen yok, buna da şükür" şeklinde konuştu.

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