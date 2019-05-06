Üsküdar’da çocukların ilk oruç heyecanı

İlk orucum etkinliği Üsküdar sahilinde Valide Sultan Gemisi’nde düzenlendi. Gemide düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Başkan Türkmen çocuklarla bir arada orucunu açtı. İftar öncesi konuşma yapan Başkan Türkmen "Üsküdar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Üsküdarlı ve İstanbullu hemşehrilerimizle topluca iftar sofralarında buluşmak üzere bir takım hazırlıklar yaptık. Yedi ayrı mahallemizde sekiz sosyal tesisimizde her gün toplamda yaklaşık 30.000 Üsküdarlı, İstanbullu hemşehrilerimize iftar sofrası hazırlıyoruz. Hepinize bu güzel iftar sofralarımızda yediğiniz içtiğiniz afiyet olsun. Allah oruçlarınızı oruçlarımızı kabul etsin.’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Türkmen çocuklara özel olarak Üsküdar Belediyesinin bir geleneği haline gelen ilk kez oruç tutan çocukların ilk iftarlarını birlikte açtıklarını vurgulayarak "Bu akşam bir özel durumumuz daha var. Biz her yıl Ramazanın ilk günüde, ilk akşamında Üsküdar’da ilk defa oruç tutmakta olan sevgili yavrularımızla oruçlarımızı açıyoruz. Bu yılda gemimizin giriş katında sevgili yavrularımız var. ‘İlk Orucum, İlk İftarım’ adı altında sevgili yavrularımızla siz değerli sevgili Üsküdarlı hemşehrilerimizi buluşturarak, onların da heyecanına ortak olmak istiyoruz. Bu ciğerpare yavrularımız bugün gün boyu oruçlarını tuttular. Şimdi birazdan ezan okununca birlikte iftarımızı açacağız. Allah çocuklarımızı annelerine, babalarına ve bu aziz milletimize bağışlasın. Onların bu güzel milletimizin, bu Türkiye’mizin gelecek nesli olarak çok daha iyi yerlerde yetişmeleri, çok daha iyi yerlerde bu millete hizmet etmeleri için her birimiz gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Allah onların yollarını ve bahtlarını açık etsin.’’ dedi.

