Üsküdar’da çocuklarını öldüren babaya akıl sağlığı yerinde raporu

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor mahkemeye ulaştı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur Güleryüz’ü öldüren Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba Aslan Güleryüz’ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.

"Sanığın akıl sağlığı yerinde"

Raporda, Aslan Güleryüz’ün yapılan cezai sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığının tespit edilmediği belirtildi. Aslan Güleryüz’ün ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz alan katılanlar avukatı, “Ceza ehliyeti konusunda rapora bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın sübut bulan alt soyunu canavarca hisle öldürmek suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını talep ederiz” dedi.