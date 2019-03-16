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ÜSKÜDAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 05:45 | Son Güncelleme

Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)
Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde denizden yetişkin bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset çıkarıldı. Üsküdar Sahili'nde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir grup genç, denizin kıyıya yakın noktasında, su yüzeyinde hareketsiz bir şekilde yatan insan bedenini görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından söz konusu yere gelen asayiş ekipleri ile deniz polisinin yaptığı ilk incelemelerde denizde fark edilen insan bedeninin yetişkin bir erkeğe ait ceset olduğunu belirlendi. Kayalıkların arasında, kör noktada bulunan ceset dalgıçların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine rastlanılmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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- Cesedi çıkarma çalışmaları
- Genel ve detaylar

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