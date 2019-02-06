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- ÜSKÜDAR'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 08:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkı.
Kuzguncuk sahilinde gezmeye çıkanlar kıyıda bir kişinin cansız bedenini görünce polisi aradılar.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Cesetten görüntü
-Sahilden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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