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Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

İSTANBUL (AA) - Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Üsküdar'daki Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Piskopos Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından, ayine katılanlar dualar ederek haç atma töreninin yapılacağı Çengelköy İskelesi'ne geldi.

Piskopos Kassanos'un, denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi tekneden denize atladı. Denize atlayan Michal Şahbaz sudan çıkardığı haçı öperek Piskopos Kassanos'a verdi.

Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye piskopos Kassanos tarafından altın haç kolye hediye edildi.

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