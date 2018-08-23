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ÜSKÜDAR'DA DENİZE GİREN KİŞİ KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

  * Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde serinlemek amacıyla denize giren Afganistan uyruklu bir kişi gözden kayboldu.

* Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde serinlemek amacıyla denize giren Afganistan uyruklu bir kişi gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine yapılan aramalara rağmen 19 yaşındaki Mahmut Şapi bulunamadı.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Üsküdar'da bulunan Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Mahsut Şapi kayboldu.
Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Mahsut Şapi, saat 18.30 sıralarında denizde kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek arama çalışmasına başladı. Yapılan tüm aramalara rağmen Şapi'ye ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi'nin arama çalışmaları devam ediyor.

OLAY SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olayın hemen ardından bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntülere ise Şapi'nin kıyıda bekleyen arkadaşları yansıyor. Çevrede bulunanlar ve Şapi'nin arkadaşları arama çalışmalarını takip ediyor.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
19 yaşındaki Mahsut Şapi'nin denizde kaybolduğu anlarda olay yerinde olan Salih Akdağ yaşananları anlattı. Akdağ, "18:00-18:30 sıralarında, 7-8 tane Afgan vardı burada. Yüzmeye gelmişlerdi. Bir tanesi kaybolmuş. Kendileri orada sessiz sessiz bekliyordu. Balıkçılar ve vatandaşlar çok vardı. Elleriyle sağa sola hareket ediyordu. Ne oldu diye sorduğumuzda arkadaş yok dediler. Yarım saat bekledik. Sonra Sahil Güvenlik geldi, polisler geldi. Herhangi bir şey bulunamadı. Biz çocuğu görmedik. Burada akıntı olduğu için yüzmek sakıncalı. Bunlarda bilmiyorlar yabancı oldukları için. Çocuk maalesef kayıp" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Denizde yapılan aramalar
-Denize girdikleri yer
-Sahildeki vatandaşlar
-Röportaj
-Cep telefonu görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

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