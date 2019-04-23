HABER

ÜSKÜDAR'DA DRİFT YAPAN TRAFİK MAGANDALARI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

-Ehliyetsiz çıkan 2 sürücüye ceza kesildi.

-Ehliyetsiz çıkan 2 sürücüye ceza kesildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Üsküdar'da trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareket yapan iki otomobil sürücüsü yakalandı.
Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Harekete geçen polis iki sürücüyü gözaltına aldı. İkisi de ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücülere ve otomobillerini kullanmaları için onlara veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTILAR
Üsküdar'da bir cadde üzerinde çekilen görüntülerde birbiri ardına caddeye drift yaparak giren iki sürücü çevrede bulunanları korkulu dakikalar yaşatmıştı. Sürücüler tehlikeli sürüşleri sırasında park halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulmuşlardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen sürücüler C.U. ile O.K. kısa sürede yakalandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz trafik magandalarına ve onlara kullanmaları için otomobil veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira ceza kesildi.

TOPLAM 18 BİN 92 LİRA CEZA KESİLDİ
Araç sürücüsü C.U.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ayrıca otomobili emanet veren araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza kesildi. Diğer sürücü O.K.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve yine aracı ehliyetsiz bir kişiye kullanması için verdiğinden dolayı otomobilin sahibine 2 bin 18 lira ceza kesildi. İki trafik magandası ile otomobillerin sahiplerine kesilen ceza miktarının toplamda 18 bin 92 lira olduğu belirtildi.

KARAKOLA SEVK EDİLDİLER
Ayrıca sürücüler C.U. ve O.K. Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesinden adli işlem yapılmak üzere Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Görüntü dökümü
----------------------
-Drift anı cep telefonu görüntüsü
-Şüphelilerin karakola getirilmesi

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadıGarnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı
Emniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemezEmniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.