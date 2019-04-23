ÜSKÜDAR'DA DRİFT YAPAN TRAFİK MAGANDALARI YAKALANDI

-Ehliyetsiz çıkan 2 sürücüye ceza kesildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Üsküdar'da trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareket yapan iki otomobil sürücüsü yakalandı.

Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Harekete geçen polis iki sürücüyü gözaltına aldı. İkisi de ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücülere ve otomobillerini kullanmaları için onlara veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTILAR

Üsküdar'da bir cadde üzerinde çekilen görüntülerde birbiri ardına caddeye drift yaparak giren iki sürücü çevrede bulunanları korkulu dakikalar yaşatmıştı. Sürücüler tehlikeli sürüşleri sırasında park halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulmuşlardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen sürücüler C.U. ile O.K. kısa sürede yakalandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz trafik magandalarına ve onlara kullanmaları için otomobil veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira ceza kesildi.