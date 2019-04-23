Üsküdar'da drift yapan trafik magandaları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareket yapan iki otomobil sürücüsü yakalandı. Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Harekete geçen polis iki sürücüyü gözaltına aldı. İkisi de ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücülere ve otomobillerini kullanmaları için onlara veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira para cezası kesildi. EHLİYETSİZ ÇIKTILAR Üsküdar'da bir cadde üzerinde çekilen görüntülerde birbiri ardına caddeye drift yaparak giren iki sürücü çevrede bulunanları korkulu dakikalar yaşatmıştı. Sürücüler tehlikeli sürüşleri sırasında park halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulmuşlardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen sürücüler C.U. ile O.K. kısa sürede yakalandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz trafik magandalarına ve onlara kullanmaları için otomobil veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira ceza kesildi. TOPLAM 18 BİN 92 LİRA CEZA KESİLDİ Araç sürücüsü C.U.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ayrıca otomobili emanet veren araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza kesildi. Diğer sürücü O.K.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve yine aracı ehliyetsiz bir kişiye kullanması için verdiğinden dolayı otomobilin sahibine 2 bin 18 lira ceza kesildi. İki trafik magandası ile otomobillerin sahiplerine kesilen ceza miktarının toplamda 18 bin 92 lira olduğu belirtildi. KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER Ayrıca sürücüler C.U. ve O.K. Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesinden adli işlem yapılmak üzere Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



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