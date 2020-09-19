HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar’da drone destekli koronavirüs denetimi

Üsküdar’da drone destekli koronavirüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Üsküdar meydanda ’drone’ destekli korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Korona virüs ile mücadele kapsamında Üsküdar meydanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe ve maske denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Üsküdar meydanda ’drone’ destekli korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Üsküdar meydanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe ve maske denetim yaptı. Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Drone’dan Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu. Maskesini doğru şekilde takmayan kimi vatandaşlar drone uyarılarının ardından maskelerini düzelterek yollarına devam etti.
Denetimleri takip eden bir vatandaş “Çok iyi daha sık olmasını isteriz. Drone olduğu zaman biraz daha farklı oluyor. Arkadaşlar biraz daha burada kendilerine çeki düzen veriyorlar. Gerçi bu muhitte ki arkadaşlar biraz daha sosyal mesafelerine dikkat ediyor. Özellikle balıkçı arkadaşlar dikkat ediyorlar fakat polis ve dronenun da olması işi daha da güzel bir noktaya getiriyor” ifadelerinde bulundu.
Bir başka vatandaş da “Ekiplerin denetimi çok güzel, devletimizin zaten bu korona ile ilgili aldığı tedbirleri tedbir ediyoruz. Zaten çok güzel uygulamalar var ama biz vatandaşlar olarak maalesef buna yeteri kadar destek olamıyoruz. Özellikle sosyal mesafe konusunda çok problemler var. Uymaya gayret edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadıKadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
Koronavirüs hastalarını 30 santimlik hortum hayatta tutuyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
Kadın sürücü, çarptığı genç kızın başından ayrılmadı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
İnce'den Bahçeli'ye TTB yanıtı
Fuhuş için anlaşıp buluştuğu kişi trans birey çıkınca, bıçakladı
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Daria Kyryliuk koronavirüse yakalandı
Çeşme'de darp iddiasıyla gündeme gelmişti! Koronavirüse yakalandı
İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.