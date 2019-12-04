Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 18 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede yaşı küçük şüpheli N.S'nin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına karışan şüphelilerden biri olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

