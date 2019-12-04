HABER

Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Üsküdar'da "evden hırsızlık" şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yaşı küçük bir şüpheli yakalandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 18 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede yaşı küçük şüpheli N.S'nin Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir evdeki kasadan 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına karışan şüphelilerden biri olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürpriziSivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi
D-100’de kavga: Tartıştığı sürücüye böyle çarptıD-100’de kavga: Tartıştığı sürücüye böyle çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızlık Üsküdar Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Kürşat Yılmaz hakkında karar

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

Konya'da dehşete düşüren olay! Genç kızı arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

Dehşete düşüren olay! Arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.